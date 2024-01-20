حفتر يزور مقر التصنيع الحربي المتخصص في التجهيزات العسكرية

20 يناير، 2024 5:30 م
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أخبار ليبيا 24

زار، القائد العام للقوات المسلحة الليبية، المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، مقرّ التصنيع الحربي برئاسة أركان الوحدات الأمنية.

وقال، مكتب الإعلام بالقيادة العامة، إن المقر يعد الأول في ليبيا من حيث تخصصه في تصنيع، كافة المهام والتجهيزات العسكرية لجنود وضباط وضباط صف القوات المسلحة وفقًا للمواصفات العالمية.

وأضاف، أن حفتر أشاد بجهود رئاسة أركان الوحدات الأمنية الساعية نحو التطوير والمواكبة، التي تساهم في تحقيق الاكتفاء بكافة القطاعات والاحتياجات العسكرية.

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20 يناير، 2024 5:30 م
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