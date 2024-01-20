الهلال في مواجهة نارية مرتقبة ضد الأهلي بنغازي في مباراة مؤجلة للارتقاء للصدارة

أخبار ليبيا 24

يشهد غدا الأحد ملعب شهداء بنينا في بنغازي مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة من المجموعة الأولى من الدوري الليبي الممتاز بمواجهة من العيار الثقيل يخوضها الهلال ضد الأهلي بنغازي.

ويطمح الهلال إلى صدارة المجموعة الأولى على حساب المتصدر النصر، بفارق نقطة، إذ يدخل المباراة وفي جعبته 16 نقطة حققها من خمس انتصارات وتعادل.

وفي حال فوز اللاقانتي فسيصبح رصيده بـ 19 نقطة بينما يصبح رصيد النصر 18 نقطة.

في المقابل يسعى الأهلي بنغازي، صاحب الترتيب الخامس بـ 11 نقطة إلى الصعود إلى المركز الثالث في ترتيب المجموعة الأولى ومزاحمة الأخضر صاحب الـ 14 نقطة.