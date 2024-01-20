الدبيبة يُشارك في حفل ختام المؤتمر الـ21 لجمعية الجراحين الليبية

أخبار ليبيا 24

شارك رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، في الحفل الختامي لفعاليات المؤتمر الـ 21 لجمعية الجراحين الليبية، رفقة رئيس جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية ومدير مركز مصراتة الطبي، ومساعده ومدير المعهد القومي للأورام، ورئيس جمعية الجراحين الليبيين، وعدد من الأطباء والاستشاريين المحليين والدوليين.

وأثنى الدبيبة على الجهود المبذولة لتوطين العلاج بالداخل وتسهيل علاج المرضى بالخارج، مؤكدا ضرورة تعزيز التعاون في توطين العلاج بالداخل وتدريب الكفاءات الطبية الليبية خاصة في ظل تسمية عام 2024 بعام الصحة.

وكرم الدبيبة في ختام المؤتمر عدد من الأطباء والجراحين والاستشاريين المشاركين بالمؤتمر ال 21 لجمعية الجراحين الليبية الذي استمرّت أعماله ل 3 أيام متواصلة.

وجرى خلال أيام المؤتمر تنفيذ عدد من العمليات الجراحية الكبرى في تخصصات مختلفة، بمركز مصراتة الطبي، بالتعاون بين الأطباء الزوار والخبرات الوطنية، كما أقيمت محاضرات علمية وورش عمل في مجالات جراحة الأعصاب – والأوعية الدموية – والقدم السكرية – وجراحات الأمعاء والأورام والثدي.