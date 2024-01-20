الحكومة اللبيبة تفتتح مقر مراقبة الخدمات المالية ببلدية أم الرزم

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افتتحت وزارة التخطيط والمالية بالحكومة الليبية، أمس الجمعة، افتتاح مقر مراقبة الخدمات المالية ببلدية أم الرزم شرقي البلاد.

وبحسب بيان الحكومة، حضر افتتاح المقر مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية والمكلف بتسيير الوزارة أحمد المرتضي، ومدير إدارة المتابعة بالوزارة عزالدين المنفي وعضو مجلس النواب حمد البنداق، ولفيف من أعيان وحكماء وأهالي البلدية.

وقالت الحكومة إن هذا الافتتاح يأتي تنفيذا لتعليمات رئيس الوزراء وزير التخطيط والمالية أسامة حماد القاضية بمتابعة كافة الإجراءات المتعلقة بالشؤون المالية لكافة الجهات الممولة من الخزانة العامة للدولة.

وأضافت الحكومة المكلفة من مجلس النواب أن افتتاح مقر مراقبة الخدمات المالية ببلدية أم الرزم، يأتي في إطار مساع الحكومة لتوفير المقار الحكومية في كل بلدية لرفع كاهل معاناة السفر عن المواطنين القاطنين في عدد من البلديات.