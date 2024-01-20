الحصادي: طاولة باتيلي الخماسية تتعثر وتصطدم بالانقسام الحكومي 

أخبارليبيا24

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي، أن طاولة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الخماسية تتعثر وتصطدم بالانقسام الحكومي.

وأضاف الحصادي في تصريحات صحفية أن باتيلي ترك الخط المستقيم للأزمة الليبية وذهب يبحث عن خطوط ملتوية أخرى.

ولفت عضو المجلس الأعلى إلى أن الخط المستقيم للأزمة الليبية هو إيجاد حكومة جديدة موحدة تقوم بعدة مهام على رأسها إحداث الاستقرار وإنهاء الانقسام وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

وأوضح الحصادي أن من المهام الرئيسية للحكومة الموحدة أن تقوم بدورها في إعادة تأهيل وإعمار مدينة درنة وإحداث قدر من التعافي لسكانها.