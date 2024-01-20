الحصادي: طاولة باتيلي الخماسية تتعثر وتصطدم بالانقسام الحكومي 

20 يناير، 2024 10:36 م
0 0
منصور الحصادي
منصور الحصادي

أخبارليبيا24 

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي، أن طاولة المبعوث الأممي عبدالله باتيلي الخماسية تتعثر وتصطدم بالانقسام الحكومي. 

وأضاف الحصادي في تصريحات صحفية أن باتيلي ترك الخط المستقيم للأزمة الليبية وذهب يبحث عن خطوط ملتوية أخرى. 

ولفت عضو المجلس الأعلى إلى أن الخط المستقيم للأزمة الليبية هو إيجاد حكومة جديدة موحدة تقوم بعدة مهام على رأسها إحداث الاستقرار وإنهاء الانقسام وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات في أقرب الآجال. 

وأوضح الحصادي أن من المهام الرئيسية للحكومة الموحدة أن تقوم بدورها في إعادة تأهيل وإعمار مدينة درنة وإحداث قدر من التعافي لسكانها. 

20 يناير، 2024 10:36 م
0 0

المزيد من الأخبار

التوافق الوطني ترفض اعتماد “غافيتو” سفيرة للولايات المتحدة في ليبيا 

20 يناير، 2024 10:21 م

كازاخستان توافق على المشاركة في قوات حفظ السلام بالجولان

20 يناير، 2024 8:53 م

وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 9 إرهابيين شمالي العراق

20 يناير، 2024 8:50 م

ارتفاع قتلى العدوان الإسرائيلي إلى 24 ألفا و927 شهيد

20 يناير، 2024 8:36 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى