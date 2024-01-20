التوافق الوطني ترفض اعتماد “غافيتو” سفيرة للولايات المتحدة في ليبيا 

أخبارليبيا24

طالبت كتلة التوافق الوطني في المجلس الأعلى للدولة المجلس برفض اعتماد جنيفر غافيتو سفيرة للولايات المتحدة في ليبيا.

وأوضحت الكتلة في بيان لها أن رفض غافيتو يأتي لمواقفها العلنية الداعمة للعدوان على الشعب الفلسطيني.

وأشادت الكتلة بموقف للمجلس الأعلى للقضاء الداعم للقضية الفلسطينية والدعوى الجنائية المقدمة من جنوب أفريقيا بشأن العدوان الصهيوني على غزة.

وطالبت الكتلة لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة ومخاطبة الجهات المعنية بعدم اعتماد السفيرة الأمريكية.

وذكرت كتلة التوافق الوطني أنه بموجب التشريعات الليبية، ستباشر في رفع دعاوى أمام المحاكم الليبية ضد كل جهة أو مسؤول يسهل اعتماد السفيرة الأمريكية المعمدة بدماء الآلاف من أطفال ونساء ومدنيي غزة.

وجددت كتلة التوافق الوطني دعوتها لمجلس النواب وكافة الأطراف الليبية لإقرار قوانين تمنع الشركات الداعمة للعدوان على غزة من الاستثمار في مجال الطاقة والتعدين بليبيا.