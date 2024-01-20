الباعور يناقش مع نظيره الفلسطيني الوضع في غزة

أخبار ليبيا 24

ناقش المكلف بتسيير أعمال وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية، الطاهر الباعور، مع وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، الوضع في غزة وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وعقد اجتماع الباعور والمالكي على هامش فعاليات أعمال القمة التاسعة عشرة لحركة عدم الانحياز في أوغندا والتي شهدت إعلان رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي انضمام ليبيا رسميا إلى جنوب أفريقيا في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الإبادة الجماعية في قطاع غزة، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية.

وأوضح المنفي في كلمته كذلك انضمام ليبيا إلى القضية الثانية ضد انتهاكات وممارسات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المزمع عقدها في فبراير المقبل، ودعا حركة عدم الانحياز إلى تبني موقف موحد يدعم منح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس الجمعة، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 24762 شهيدا غالبيتهم من النساء والفتية والأطفال، فضلًا عن و62108 جرحى.