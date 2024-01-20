ارتفاع قتلى العدوان الإسرائيلي إلى 24 ألفا و927 شهيد

20 يناير، 2024 8:36 م
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، السبت، أن حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ارتفعت إلى 24 ألفا و927 قتيلا، و62 ألفا و388 مصابا.

وقالت الوزارة في بيان نشر عبر منصة تلغرام إن “الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 14 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 165 شهيدا و 280 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية”.

وأضاف البيان “لازال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

كما أشار إلى “ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي إلى 24 ألفا و927 شهيدا و62 ألفا و388 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي”.

20 يناير، 2024 8:36 م
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