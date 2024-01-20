ارتفاع حصيلة المعتقلين الفلسطينيين إلى 6115 منذ 7 أكتوبر

ارتفعت حصيلة الاعتقالات التي نفّذها الجيش الإسرائيلي بالضفة الغربية إلى 6115 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وذلك بعد اعتقال 22 فلسطينيا ليلة الجمعة/ السبت.

جاء ذلك في بيان مشترك، السبت، صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية (حكومية) ونادي الأسير (غير حكومي).

وقال البيان إن “حصيلة الاعتقالات بعد 7 أكتوبر، ارتفعت إلى نحو 6115، تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطروا لتسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتجزوا كرهائن”.

وأضاف البيان أن الجيش الإسرائيلي اعتقل “منذ مساء أمس الجمعة وحتّى صباح اليوم السبت 22 مواطنا على الأقل من الضّفة، بينهم سيدة من القدس، وأطفال (لم يحدد عددهم)”.

ووفق البيان، توزعت عمليات الاعتقال على محافظات الخليل وبيت لحم (جنوب)، والقدس (وسط)، ونابلس وطوباس وجنين (شمال).

ورافق حملات الاعتقال “عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، إلى جانب عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازل المواطنين، وتدمير البنية التحتية، ومصادرة الأموال والمركبات”، بحسب البيان.

وفي تقريرها السنوي، أشارت مؤسسات شؤون الأسرى إلى أن العدد الإجمالي للفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية حتى نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023، بلغ نحو 8800، بينهم أكثر من 80 أسيرة.

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، كثّف الجيش الإسرائيلي عملياته في الضفة الغربية، ووسّع الاقتحامات والمداهمات التي أسفرت عن مقتل 370 فلسطينيا وإصابة نحو 4 آلاف و200 آخرين.

وخلفت الحرب على غزة حتى السبت 24 ألفا و927 قتيلا، و62 ألفا و388 مصابا، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.