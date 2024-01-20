أكثر من 111 مظاهرة في 60 مدينة مغربية دعما لغزة

شهدت نحو 60 مدينة مغربية أكثر من 111 مظاهرة، في يوم واحد، دعما لغزة في مواجهة العدوان الإسرائيلي المتواصل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة (غير حكومية)، السبت، اطلعت الأناضول على نسخة منه.

وأضاف أن “أكثر من 111 وقفة ومسيرة تم تنظيمها في نحو 60 مدينة، أمس الجمعة، استجابة لنداء الهيئة، تضامنا مع غزة وكامل فلسطين في جمعة طوفان الأقصى رقم 15 التي رفع لها شعار ‘جمعة القنوت’” .

ومن بين المدن التي عرفت مظاهرات، الدار البيضاء والرباط وفاس(شمال) وبركان(شمال شرق) وأكادير (وسط) والجديدة وآسفي (غرب).

وتوزعت الوقفات، وفق البيان، ما بعد صلاة الجمعة، وأوقات أخرى من نفس اليوم، رفع فيها المحتجون “لافتات تعبر عن التضامن مع أهل غزة جراء المجازر التي ترتكب في حقهم إسرائيل”.

وطالبوا، بحسب البيان، بوقف التطبيع والتراجع عن الاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل منذ سنة 2020.