وصول معدات لمحطة كهربائية متكاملة بالجبل الأخضر

19 يناير، 2024 6:25 م
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أخبار ليبيا 24

وصلت اليوم الجمعة، لمخازن إدارة مشروعات توزيع الجبل الأخضر معدات لمحطة متكاملة جهد 11/66 ك.ف ( GIS ) نوع سيمنس لتركيبها في المحطة الواقعة خلف البريد بمدينة البيضاء وذلك لتغطية الطلب المتزايد على الطاقة وتغذية جزء كبير من أحياء المدينة وتخفيف الضغط على المحطات القائمة .

وأوضحت الشركة العامة للكهرباء أن ذلك يأتي في إطار ما يقوم به مجلس إدارة الشركة من جهود متواصلة لتوفير كافة الاحتياجات والمعدات والمستلزمات الضرورية الخاصة بمكونات شبكة التوزيع لتحسين أداء عملها والرفع من كفاءتها.

19 يناير، 2024 6:25 م
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