وزارة الصحة الفلسطينية: ارتفاع ضحايا الحرب إلى 24 ألفا و762 شهيدا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، الجمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي إلى “24 ألفا و762 شهيدا و62 ألفا و108 مصابين”.

جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الصحة بغزة، بحلول اليوم 105 للحرب الإسرائيلية المدمرة على القطاع، ونشرته عبر منصتها على “تلغرام”.

وقال البيان إن الوزارة رصدت “ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، راح ضحيتها 142 شهيدا 278 إصابة”.

وأضاف أن عدد من الضحايا “لا يزالون تحت الركام، وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.

والخميس، أعلنت الوزارة تسجيلها رسميا “أكثر من 8 آلاف حالة بعدوى التهابات الكبد الوبائي الفيروسي من نوع (A) نتيجة الاكتظاظ وتدني مستويات النظافة الشخصية في أماكن النزوح”.

ورجحت أن “تكون أعداد الإصابة بعدوى التهابات الكبد الوبائي مضاعفة في أماكن النزوح المختلفة في قطاع غزة”.