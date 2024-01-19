وزارة الأشغال العامة تشرع في تجديد إجراءات الجمعيات الإسكانية

أخبار ليبيا 24

أهابت وزارة الأشغال العامة بالحكومة الليبية إلى كافة الجمعيات الإسكانية بضرورة الحضور إلى مكتب الإسكان التعاوني بديوان الوزارة الكائن في منطقة سيدي حسين بمدينة بنغازي، مصحوبين بكافة المستندات القانونية لجمعياتهم وذلك لتجديد الإجراءات.

واعتبرت الوزارة أن كافة المجالس الإدارية والتسييرية للجمعيات الإسكانية موقوفة عن العمل اعتباراً من تاريخ هذا الإعلان، مشددة أنه في حال التخلف سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإعادة تفعيل الجمعيات السكنية المتخلفة بإعادة تنسيبها إلى مؤسسين جدد.

كما طالبت الوزارة كافة المصارف والجهات العامة والخاصة بعدم التعامل مع أي جمعية سكنية إلا بعد إصدار إذن التجديد المعتمد من قبلها، محذرة من أنها لا تتحمل المسؤولية القانونية والاعتبارية تجاه التعامل مع أي جمعية لم تقم بتجديد إجراءاتها.

وأوضحت الوزارة أن مواعيد المراجعة بالخصوص ستكون يومي الأحد والخميس من كل أسبوع خلال ساعات الدوام الرسمي وذلك في موعد أقصاه 14 من شهر فبراير من العام الحالي.