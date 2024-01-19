نصية يبحث وضع دراسة لاستحداث هيئة وطنية للطوارئ والأزمات والكوارث

أخبار ليبيا 24

بحث رئيس لجنة دراسة مشروع قانون إنشاء هيئة وطنية للطوارئ والأزمات والكوارث المكلفة من مجلس النواب، عبدالسلام نصية، وضع دراسة كاملة لاستحداث الهيئة.

وبحسب الناطق باسم المجلس، عبدالله بليحق، اليوم الجمعة، جاء ذلك خلال اجتماع بحضور أعضاء اللجنة المشكلة من خبراء المركز المعنية بتقديم الدراسات لاستحداث الهيئة، ووكيل مجلس التخطيط الوطني أنور الشارف ومدير عام المركز الليبي للدراسات المستقبلية حمزة مصدق في مقر مجلس التخطيط الوطني.

وتناول الاجتماع القوانين والتشريعات الخاصة بالهيئة، واتفق المجتمعين على الإعداد لورشة عمل في القريب العاجل لتقديم دارسة كاملة لاستحداث الهيئة.

وفي الثامن من يناير، عقدت اللجنة برئاسة نصية اجتماعا في طرابلس، أوصت خلاله بإقامة ورشة عمل يشارك فيها المهتمون بالأزمات والكوارث، وتقديم دراسات علمية تسهم في وضع أسس صحيحة لاستحداث هيئة الطوارئ.

وشهد الاجتماع عرضا تفصيليا من اللجنة المشكلة من المركز الليبي للدراسات المستقبلية، تضمن حصر المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال الطوارئ والكوارث والأزمات، وكذلك القوانين والتشريعات في هذا الشأن.