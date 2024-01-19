ناقلة مليونية من الحريقة في طبرق إلى أمريكا

أخبار ليبيا 24- خاص

أكد مصدر مسؤول في ميناء الحريقة النفطي أن الناقلة النفطية (سونيون) رست، اليوم الجمعة، على رصيف الميناء.

وأضاف المصدر لـ”أخبارليبيا24″ أن الناقلة ستقوم بشحن مليون برميل من النفط الخام في طريقها إلى أمريكا.

وأكد المصدر ذاته أن الناقلة تحمل علم اليونان وقادمة من اليونان، موضحًا أنها الناقلة المليونية الرابعة خلال شهر يناير الجاري.

وأفاد المصدر أن الإنتاج اليوم المستلم من حقلي مسلة والسرير قد بلغ 180 ألف برميل عبر أنبوب بطول 513 كيلومتر وقطر 34 بوصة.

وأرجع ذات المصدر أسباب انخفاض الإنتاج يرجع إلى مشاكل في الكهرباء في حقل السرير.

وأكد المصدر أن عمليات الإنتاج والتصدير تجرى وفق الخطوات الاحترازية لمكافحة وباء كورونا لافتا إلى أن المحافظة على البيئة من أولويات شركة الخليج العربي للنفط.