لجنة المسابقات تعاقب نادي السويحلي بعد حادثة الاعتداء على حكم

أخبار ليبيا 24

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد الليبي لكرة القدم عقوبات ضد نادي السويحلي بسبب الاعتداء على طاقم التحكيم بالضرب في مباراة فريقه مع أبوسليم.

والعقوبة تضمّنت غرامة مالية قدرها 10 آلاف دينار ومنع فريق السويحلي من اللعب على ملعبه في مصراتة لمدة سنة واحدة.

وقررت لجنة المسابقات نقل جميع مباريات فريق السويحلي من أرضه إلى خارجها، مع عدم السماح بحضور الجمهور.

وشهدت مباراة السويلحي وأبوسليم المؤجلة من الجولة الخامسة لحساب المجموعة الثانية من الدوري الممتاز لكرة القدم، والتي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، قد شهدت تعرض الحكم حسين العجني للضرب على أيدي جماهير نادي السويحلي.

وجاء التعدي إثر احتسابه ركلة جزاء أتى منها هدف التعادل لمصلحة أبو سليم.

واخترق بعض جماهير السويلحي المستضيف الجدار الأمني، واعتدت على حكم المباراة بالضرب المبرح ما ألحق به إصابات بليغة، كما أجبر باقي طاقم الحكام على البقاء في حجرة الملابس بالملعب لساعات طويلة.