في كامبالا.. انطلاق قمة عدم الانحياز بمشاركة المنفي

أخبار ليبيا 24

شهدت العاصمة الأوغندية كمبالا، اليوم الجمعة، انطلاق الجلسة الافتتاحية للقمة التاسعة عشر لرؤساء دول ورؤساء حكومات حركة عدم الانحياز.

ويرأس الوفد الليبي رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ويضم الوفد المكلف بأعمال وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور.

وينتظر أن تبحث قمة حركة عدم الانحياز، التي تضم تمثيلًا عربيًا وإسلاميًا واسعًا، العدوان الإسرائيلي الدموي المستمر على قطاع غزة والذي تجاوز 100 يوم، وأدى إلى وفاة أكثر من 24 ألف شهيد وإصابة 61 ألف شخص إضافي إلى فقدان الآلاف.

كما ستناقش القمة العلاقات بين دول الحركة وسبل تعزيزها وصولًا إلى مواقف موحدة حول القضايا المختلفة، إضافة إلى ما يشهده العالم من أزمات أخرى ومنها استمرار الحرب “الأوكرانية – الروسية” وتأثيرها على صادرات الحبوب، التي تمثل أهمية خاصة لدول أفريقيا وآسيا.