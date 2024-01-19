ضبط تاجر مخدرات بحوزته متفجرات في بنغازي وآخر بحوزته سلاح ناري

أخبار ليبيا 24

ضبط جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية فرع بنغازي، أمس الخميس، شخصا يمتهن بيع وترويج المواد المخدرة.

وأوقع أفراد الجهاز المتهم في كمين محكم، حيث عثر بحوزته على ثلاث قطع كبيرة من الحشيش.

وجاء ذلك في بيان نشره جهاز مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية على صفحته في موقع فيسبوك، أمس الخميس.

وأشار البيان إلى ضبط الأمن مواد متفجرة مع المتهم، حيث جرى أخذ أقواله ثم اتُخذت معه الإجراءات القانونية كافة.

وفي سياق متصل، نجح قسم التحريات العامة بمديرية أمن بنغازي، في القبض على شخص من ذوي السوابق بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة على ذمة وقائع الرماية على المواطنين وإيذائهم بواسطة سلاح ناري.

وأوضح البيان أنه عُقب ورود معلومات عن أحد الأشخاص من ذوي السوابق وصادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة بتهمة الإيذاء الجسيم والرماية على المواطنين بواسطة سلاح ناري وعلى الفور أصدر رئيس قسم التحريات تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب.

وباشر أعضاء التحريات بعمليات البحث والتحري والتي أسفرت عن التوصل لمعلومات تفيد بأماكن يتردد عليها الشخص المطلوب بمنطقة الفعكات وتم انتقال أعضاء التحريات إلى منطقة الفعكات وعند وصولهم شاهدوا الشخص المطلوب وعند مشاهدته لأعضاء التحريات قام بمقاومة شديدة لأعضاء التحريات وسحب مسدسه باتجاههم.