سفير بريطانيا يدعو لحلحلة الملف الليبي للحفاظ على وحدة ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد سفير بريطانيا لدى ليبيا مارتن لونغدن، على ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي لحلحلة الملف الليبي من أجل المحافظة على وحدة ليبيا لضمان استقرارها.

جاء ذلك خلال استقبال النائب بالمجلس الرئاسي موسى الكوني، أمس، سفير بريطانيا لدى ليبيا بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي.

وشدد سفير بريطانيا على دعم حكومة بلاده لجهود المجلس الرئاسي التي تهدف لتحقيق الاستقرار في ليبيا خلال مناقشة آخر مستجدات الأوضاع على مختلف الأصعدة، والعمل مع المجلس الرئاسي لإنهاء حالة الانسداد السياسي.

وشدد الكوني على ضرورة أن يكون للمجتمع الدولي دوره لتحقيق تطلعات الشعب الليبي بإنهاء المراحل الانتقالية، وإجراء انتخابات نزيهة ترضى بنتائجها كل الأطراف، تفضي إلى انتخاب رئيس يقود البلاد إلى بر الأمان.

ولفت إلى ضرورة دعم ليبيا في تأمين حدودها الجنوبية، ومنحها الإمكانيات اللوجستية التي تؤهل حرس الحدود القيام بالمهام الموكلة لهم.

وتطرق اللقاء للوضع في دول الجوار التي تشهد حالة عدم استقرار، وتداعياتها على الوضع في مناطق الجنوب الليبي الذي أصبح مسرحاً لعمليات التهريب والهجرة غير الشرعية، والجريمة المنظمة.