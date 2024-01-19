رئيس وزراء اليونان: نريد تعزيز الأجواء الإيجابية مع تركيا

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إنهم سيعملون على تعزيز الأجواء الايجابية الحالية بين بلاده وتركيا.

جاء ذلك في كلمة له في منتدى الاقتصادي العالمي في دافوس.

وأشار إلى أن العلاقات مع تركيا أصبحت أكثر مرونة بعد كارثة الزلزال المزدوج الذي ضرب جنوب تركيا العام الماضي.

وأضاف ميتسوتاكيس أن العلاقات بين البلدين آخذة في التحسن، موضحاً :” في السنوات الأخيرة نرى تغييرات دراماتيكية في السياسة التركية.. يجب أن نكون متفائلين، ونريد تعزيز الخطوات الإيجابية التي اتخذها بلدانا أكثر”.

وأشار إلى أن مسألة تحديد الصلاحيات البحرية تعد المشكلة الوحيدة الأهم بين البلدين ولم يتم حلها بعد، مبيناً أنه على الرغم من ذلك يتعين عليهم اجراء لقاءات بين الجانبين والتركيز على الأجندة الإيجابية.

وحول الوضع في فلسطين، أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن قلقه حيال زيادة الضحايا المدنيين في غزة، لافتا أن عددا كبيرا من ضحايا الهجمات الإسرائيلية هم من الأطفال.