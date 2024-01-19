جامعة أمستردام تغلق أبوابها أمام تظاهرة داعمة لفلسطين

أغلقت جامعة أمستردام الهولندية، أبوابها مؤقتا لمنع المتظاهرين الداعمين لفلسطين من دخول حرم المبنى الرئيسي للجامعة.

وأفادت مصادر صحفية الخميس، أن المظاهرة الداعمة لفلسطين كان مقررا إقامتها في المبنى الرئيسي للجامعة، لكن بسبب إغلاق إدارة الجامعة كافة مداخل ومخارج المبنى الرئيسي، أقيمت التظاهرة على جسر وسط الحرم الجامعي.

ورفع الطلاب المتجمعون لافتات كتب عليها “أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة” و”فلسطين حرة” و”تحيا المقاومة”.

كما ردد الطلاب المتظاهرون شعارات مثل “جامعة أمستردام لا يمكنك الاختباء، أنت تدعمين الإبادة الجماعية” و”فلسطين حرة” و” فلسطين حرة من النهر إلى البحر”.

وانتقد الطلاب إدارة الجامعة لعدم اتخاذها موقفا ضد الإبادة الجماعية في فلسطين، رغم أنها تحركت بسرعة كبيرة في إدانة الهجمات الروسية على أوكرانيا.