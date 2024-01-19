بن قدارة يطلع على التحديات التي تواجه شركة البريقة ويقف على سير عمليات إمداد الوقود

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بحث رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، التحديات والمشكلات التي تواجه شركة البريقة لتسويق النفط.

وبحسب بيان مؤسسة النفط، اليوم الجمعة، جاء ذلك خلال زيارته التفقدية لمقر الشركة الرئيسي في طرابلس، حيث اطلع على سير عمليات الشركة التشغيلية والسعات التخزينية وعمليات إمداد الوقود.

وأثنى بن قدارة على دور العاملين بشركة البريقة في التعامل مع التحديات التي تواجههم، مثمنا المجهودات المبذولة من قبلهم للنهوض بخدمات شركة البريقة وتقديم أفضل الخدمات.