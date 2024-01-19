انتشال مخلفات حرب من مزرعة مواطن في منطقة العزيزية

أخبار ليبيا 24

انتشل، مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات بجهاز المباحث الجنائية مجموعة من القذائف غير المنفجرة من مخلفات الحرب بمنطقة العزيزية.

وقالت، وزارة الداخلية بحكومة الوحدة، الخميس، إن عملية الانتشال جاءت بعد ورود بلاغ من مديرية أمن الجفارة بوجود مخلفات حرب داخل مزرعة مواطن تبلغ مساحتها (10هكتار) بمنطقة العزيزية.

وأضافت، أن فريق مكتب التفتيش الأمني وتفكيك المتفجرات التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية انتقل إلى عين مكان وجود المتفجرات وتعامل معها.

وقالت، إن بعد إتمام معاينة المكان ونوعية المتفجرات على مدى أربعة أيام متواصلة من قبل الفريق المختص تم نقل المخلفات إلى مكانها المخصص لحين إتلافها بالطرق الأمنة المتبعة.