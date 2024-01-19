الولايات المتحدة تبحث مع وزارة الثقافة تعزيز الحوار بين الثقافات

أخبار ليبيا 24

ناقش ممثلي الولايات المتحدة مع وزارة الثقافة بحكومة الوحدة الوطنية أوجه تعزيز التعاون في تعليم الفنون وبرامج التبادل الثقافي.

وأوضحت السفارة الأمريكية أن مسؤول الشؤون العامة بالسفارة كينياتا ونائب مسؤول الشؤون العامة روس اجتمعوا في طرابلس مع نائب وزير الثقافة وداد الدويني وممثلي الوزارة الآخرين لمناقشة فرص تعزيز التعاون في تعليم الفنون وبرامج التبادل الثقافي.

وأضافت السفارة أنهم ناقشوا تعزيز المبادرات الثقافية المشتركة التي تهدف إلى تعزيز الحوار بين الثقافات وتعزيز الاندماج في ليبيا.