المنفي: ليبيا ستنضم إلى دعوى جنوب أفريقيا بخصوص الإبادة الجماعية في غزة

19 يناير، 2024 2:00 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، انضمام ليبيا رسميا إلى جنوب إفريقيا في القضية المرفوعة أمام محكمة العدل الدولية بخصوص الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وأضاف المنفي، في كلمته أمام قمة حركة عدم الانحياز في أوغندا، إن ليبيا ستنضم أيضا إلى القضية الثانية ضد انتهاكات وممارسات الكيان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المزمع عقدها في فبراير المقبل، وفق ما أعلنه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

ووصل المنفي، مساء أمس الخميس للعاصمة الأوغندية كمبالا، بدعوةٍ من رئيس جمهورية أوغندا، يوويري موسيفيني، وذلك للمشاركة في أعمال القمة الـ19 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز، وأعمال القمة الجنوبية الثالثة لمجموعة الـ77 والصين.

19 يناير، 2024 2:00 م
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