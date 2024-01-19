المدير التنفيذي لصندوق إعمار درنة يقف على سير العمل بمشاريع المدينة

أخبار ليبيا 24

أجرى المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة بالحكومة الليبية المهندس بلقاسم حفتر، جولة تفقديةً للمشاريع المتعاقد عليها في مدينة درنة.

وبحسب بيان الحكومة الليبية، اليوم الجمعة، كانت الجولة بحضور رئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار، حاتم العريبي، ووكيل عام وزارة الحكم المحلي، أبوبكر بدر، وآمر المنطقة العسكرية درنة الفريق عبدالباسط بوغريس، والمهندس سعد الزوي، وآمر اللواء 166 درنة بالقوات المسلحة العقيد محمد راف الله.

وشملت الجولة مشاريع الطرق والجسور التي انهارت بعد السيول، ومشروع استكمال عمارات الإسكان العام، وإنشاء عدد من الوحدات السكنية الجاري العمل على تنفيذها.

كما شملت الجولة زيارة لمشروع جامعة درنة، وصيانة المدارس؛ وذلك للوقوف عن كثب على نسب الإنجاز في هذه المشاريع وحثّ الشركات على سرعة ودقة التنفيذ والإنجاز.