الساعدي: نطمح لإيصال المياه لكافة المناطق الليبية خلال عام 2024

19 يناير، 2024 6:23 م
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أخبار ليبيا 24

قال الناطق باسم جهاز النهر الصناعي، صلاح الساعدي، إن مجلس إدارة الجهاز يسعى إلى إيجاد حلول لنقص المياه في مناطق شرق بنغازي التي لم تصلها مياه النهر.

وأكد الساعدي، في تصريحات صحفية، أن كثير من المناطق تفتقر إلى المياه منها: غوط السلطان والأبيار والرجمة وتوكرة والعقورية وطلميثة وسهل بنغازي.

وأشار إلى أن رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجهاز تفقدوا خزان ماسكلو، بجهاز استثمار مياه النهر منطقة سهل بنغازي، للوقوف على مشروع إمداد المياه إلى مناطق شرق بنغازي المتوقف منذ سنة 2011.

وأوضح أن الجهاز تفقد موقع حقل آبار الغريب الذي يغذي المرج وما جاورها، الذي دمرته عاصفة “دانيال”، بعد أن جاوزت نسب إنجازه 99%.

ولفت المتحدث باسم الجهاز، إلى أن مجلس إدارة الجهاز يطمح لإيصال المياه لكافة المدن والقرى خلال هذا العام، لتخفيف المعاناة، وتعتبره هدفا استراتيجياً وحيوياً.

19 يناير، 2024 6:23 م
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