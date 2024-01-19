الحوثي: قصف أمريكي بريطاني على الحديدة غربي اليمن

أعلنت جماعة الحوثي، مساء الجمعة، أن القوات الأمريكية والبريطانية شنت غارتين على محافظة الحديدة غرب اليمن.

وقالت قناة “المسيرة” الناطقة باسم الحوثيين، في خبر عاجل عبر منصة إكس، “عدوان أمريكي بريطاني يستهدف بغارتين منطقة الجبانة في مدينة الحديدة”.

من جانبه، أوضح القيادي في جماعة الحوثي علي القحوم، في تغريدة، أن الاستهداف تم بغارتين “جويتين”، دون مزيد من التفاصيل.

ولم يوضح المصدران نتائج هذا الاستهداف، فيما لم يصدر تعقيب فوري من القوات الأمريكية أو البريطانية حتى الساعة 18:40 تغ.

وتكمن أهمية منطقة الجبانة شمالي مدينة الحديدة في كونها تضم معسكرا للدفاع الجوي للحوثيين، وفق مراسل الأناضول.

ومنذ نحو أسبوع، تشن القوات الأمريكية والبريطانية من حين لآخر غارات تقول إنها تستهدف “مواقع للحوثيين” في مناطق مختلفة من اليمن.

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد لافت منذ استهداف الحوثيين في 9 يناير/ كانون الثاني الجاري، سفينة أمريكية بشكل مباشر، بعد أن كانوا يستهدفون في إطار التضامن مع قطاع غزة سفن شحن تملكها أو تشغلها شركات إسرائيلية، أو تنقل بضائع من وإلى إسرائيل.

وفي 12 يناير الجاري، أعلن البيت الأبيض في بيان مشترك لـ10 دول، أنه “ردا على هجمات الحوثيين (..) ضد السفن التجارية في البحر الأحمر، قامت القوات المسلحة الأمريكية والبريطانية بتنفيذ هجمات مشتركة ضد أهداف في مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن”.