الحكومة برئاسة حمّاد تعلن الشروع في توفير سلع مدعومة للمواطنين

19 يناير، 2024 8:58 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلنت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد شروعها في توفير بعض السلع بأسعار مدعومة للمواطنين.

وأوضحت الحكومة، في بيان، أن الدعم جاء استمرارًا لخطة ضبط الأسعار المرتفعة للسلع والخدمات التي يحتاجها المواطن الليبي.

وأضافت، أن دعم السلع جاء في ظل الغلاء ومضاربة تجار الأزمات، إضافة إلى تذبذب قيمة الدينار وغياب السياسات النقدية.

وقالت، إن توسع الحكومة الموازية في الإنفاق وهدر المال العام؛ تسبب في غلاء الأسعار.

وأكدت أنها ستشرع في توفير بعض السلع بشكل منتظم، وبأسعار مدعومة.

وتعهدت الحكومة، بتوفير باقي السلع الضرورية، مشيرة إلى أن السلع ستكون مطابقة لأعلى معايير الجودة والاشتراطات الصحية.

وأسعار السلع المدعومة كالتالي:

-البيض:  15  دينارًا للطبق.

-دجاج مجمد:   1.200    كجم   11 دينارًا.

-دجاج مجمد:   1.300  كجم   11.25 دينارًا.

-دجاج مجمد:   1.400    كجم   12 دينارًا.

-عصير علبة  200 ملم:    500 درهم.

-لحم خروف مجمد:  1 كجم  25 دينارًا.

-لحم عجل مجمد:    1 كجم  24 دينارًا.

-حليب أطفال:   رقم 1  ورقم 2  علبة 16 دينارًا.

-حليب أطفال بلس: علبة 17 دينارًا.

-حليب أطفال IC IR:   علبة 19 دينارا.

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19 يناير، 2024 8:58 ص
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