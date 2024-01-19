الجيش الإسرائيلي يعترف باغتيال مدير قناة “القدس اليوم” بغزة

أقر الجيش الإسرائيلي، الجمعة، باغتيال مدير قناة “القدس اليوم” في قطاع غزة، وائل أبو فنونة، زاعما أنه يشغل منصب “نائب رئيس المنظومة الإعلامية التابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي”.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: “أمس، الخميس، تم القضاء على وائل أبو فنونة، نائب رئيس المنظومة الإعلامية التابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي، في غارة شنها سلاح الجو بتوجيه من هيئة الاستخبارات العسكرية وجهاز الأمن العام”.

وأضاف: “كان وائل أبو فنونة يتولى وظيفة نائب رئيس المنظومة الإعلامية التابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي، وفي إطار وظيفته، عمل سابقا مساعدا لخليل البهتيني، قائد منطقة شمال القطاع لدى الجهاد الإسلامي، ثم تمت ترقيته اعتبارا من عام 2017 لتولي وظيفة نائب رئيس المنظومة الإعلامية التابعة للمنظمة”.

وزعم الجيش في بيانه أن أبو فنونة كان “مسؤولا عن نشر مقاطع الفيديو الصادرة عن الجهاد الإسلامي، فيما يتعلق بإطلاق الرشقات الصاروخية تجاه الأراضي الإسرائيلية، وإنتاج ونشر مقاطع فيديو لمحتجزين إسرائيليين، كجزء من الحرب النفسية التي تشنها المنظمات في غزة ضد مواطني إسرائيل”.

وكانت قناة “القدس اليوم” قالت الخميس على منصة “تلغرام” إنها “تزف نبأ ارتقاء الزميل الصحفي في القناة وائل رجب أبو فنونة (أبو عماد) المدير العام للقناة في استهداف صهيوني غاشم على مدينة غزة”.

بدوره، أعلن المكتب الحكومي في قطاع غزة، بعد مقتل أبو فنونة، ارتفاع عدد الصحفيين القتلى جراء الغارات الإسرائيلية إلى 119 منذ بدء الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.