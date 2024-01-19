التعادل يحسم مواجهة مصر مع غانا والفراعنة مطالبين بالفوز أمام كاب فيردي للتأهل

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انتهت المواجهة بين منتخبي مصر وغانا بالتعادل الإيجابي 2-2، يوم الخميس، في المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثانية ضمن كأس أمم إفريقيا ساحل العاج 2023. وبهذا التعادل أصبحت آمال المنتخبين معقدة للوصول إلى ثمن النهائي.

وارتفع رصيد مصر إلى نقطتين في المركز الثاني مؤقتًا مقابل نقطة لغانا، قبل مواجهة كاب فيردي المتصدرة (3 نقاط) وموزمبيق الثالثة (نقطة).

وكانت المباراة مهمة للطرفين بعد تعادل مصر في الجولة الأولى مع موزمبيق 2-2 فيما خسرت غانا من كاب فيردي 2-1.

وتلقى منتخب مصر ضربة موجعة بإصابة نجمه محمد صلاح قبل نهاية الشوط الأول ليشترك بدلاً منه مصطفى فتحي.

ووضع محمد قدوس منتخب غانا في المقدمة بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول. وتمكن عمر مرموش من إدراك التعادل في الدقيقة التاسعة والستين لكن قدوس أعاد غانا للمقدمة بعد دقيقتين فقط.

ونجح مصطفى محمد في منح مصر التعادل في الدقيقة الرابعة والسبعين ليهدي مصر نقطة قد تكون مهمة في حسابات التأهل إلى ثمن النهائي.

ويحتاج المنتخب المصري لتحقيق الفوز في الجولة الأخيرة على كاب فيردي ليرفع رصيده إلى خمسة نقاط وينتظر موقفه من الصعود كمركز أول أو ثاني المجموعة.