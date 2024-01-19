إطلاق مشروع لتهيئة المحال التجارية بشارع الفنار في درنة قبل رمضان

أخبار ليبيا 24

أعلن، المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المتضررة، بلقاسم خليفة حفتر، الخميس، إطلاق مشروع تهيئة المحال التجارية وواجهاتها بشارع الفنار في درنة.

وأكد على عودتها للعمل وتكون جاهزة أمام احتياجات المواطنين قبل شهر رمضان المبارك.

وأكد المدير التنفيذي للصندوق خلال جولة تفقدية للمشاريع المتعاقد معها في درنة حرصه على سرعة الإنجاز للمشاريع الحيوية وإنهائها بأسرع وقت ممكن لتدفع بعجلة الحياة في المدينة.

وشدد على أن تكون المشاريع وفق المواصفات والجودة المطلوبة والمتفق عليها مع جميع الشركات المنفذة للمشاريع.

وتابع المدير التنفيذي لصندوق إعادة إعمار درنة والمدن والمناطق المشاريع القائمة لإعادة الإعمار في درنة رفقة رئيس لجنة الإعمار، حاتم العريبي، ووكيل عام وزارة الحكم المحلي، أبوبكر الزوي، وآمر المنطقة العسكرية درنة، الفريق عبدالباسط بوغريس، وآمر اللواء 166 درنة العقيد محمد راف الله المنفي.

وتضمنت الزيارة متابعة مشروع عمارات الـ2000 وحدة سكنية ومشروع إنشاء المجمع السكني بشركة الجبل ومشروع إنشاء المجمع السكني بمعسكر عزوز سابقا.