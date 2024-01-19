أجواء دافئة على أغلب مناطق ليبيا

أخبار ليبيا 24

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، إن الأجواء لا تزال دافئة هذا اليوم ويوم الغد على أغلب مناطق ليبيا.

وأضاف، أن درجات الحرارة ستكون مرتفعة نسبياً مقارنة بمعدلاتها الفصلية لشهر يناير؛ حيث تتراوح درجات الحرارة القصوى ما بين 23 و29 مئوية.

وذكر، أن مناطق الشمال الغربي تتأثر من مساء يوم الغد بامتداد منخفض جوي مصحوب برياح جنوبية غربية نشطة.

وأوضح أن ذلك ستسبب في انخفاض درجات الحرارة وتكاثر للسحب يتخللها أحيانا سقوط امطار خفيفة على بعض المناطق. وأشار إلى أن تأثير المنخفض سيمتد إلى يوم الأحد ليشمل مناطق الشمال الشرقي.