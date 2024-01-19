أتليتكو ينتقم من ريال مدريد في كأس ملك إسبانيا

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أقصى فريق أتلتيكو مدريد جاره اللدود ريال مدريد من دور الـ16 لمسابقة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، إثر فوزه عليه (4-2) مساء يوم الخميس.

وأحرز أنطوان جريزمان ورودريجو ريكيلمي هدفين في الوقت الإضافي ليمنحا أتلتيكو مدريد الفوز 4-2 في الديربي على ريال مدريد بطل العام الماضي.

وهذا الفوز تأهل فريق المدرب دييغو سيميوني إلى دور الثمانية في كأس ملك إسبانيا لكرة القدم.

وجاء الانتقام بعد أسبوع من مواجهة الغريمين في فوز ريال 5-3 في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني في المملكة العربية السعودية، حيث التقيا مرة أخرى في مباراة مثيرة على ملعب متروبوليتانو المزدحم والتي حسمت أيضًا بهدفين في الوقت الإضافي، لصالح أتلتيكو.

وافتتح جناح أتليتيكو صامويل لينو التسجيل لأصحاب الأرض من هجمة مرتدة في الدقيقة 39، حيث سجل من مسافة قريبة بعد أن أخطأ قلب الدفاع أنطونيو روديجر في إبعاد الكرة للخلف ليهديه الكرة.

لكن حارس المرمى يان أوبلاك رد الجميل عندما ارتكب خطأ أثناء محاولته تسديد ركلة حرة لوكا مودريتش وأرسل الكرة إلى مرماه مباشرة قبل نهاية الشوط الأول.

وانتهى خطأ آخر بهدف عندما أرسل لاعب الوسط إدواردو كامافينجا في الدقيقة 57 تمريرة سيئة إلى منطقة جزاء فريقه، مما أربك الحارس أندريه لونين وروديجر، وسقطت الكرة أمام ألفارو موراتا، الذي وضعها في الشباك الفارغة.

وفي الدقيقة 82 أهدر موراتا كرة من مدى قريب، مما أدى إلى هجمة مرتدة للريال. وأرسل جود بيلينجهام كرة عرضية إلى خوسيلو الذي سجل هدف التعادل برأسه لتمدد المباراة إلى الوقت الإضافي.

وعمل جريزمان بسحره في الدقيقة 100 ليسرق الكرة من فينيسيوس جونيور على خط المنتصف وينطلق إلى داخل منطقة الجزاء ويسجل. وحقق ريكيلمي الفوز في الدقيقة 119 بلمسة متقنة.

وسينضم أتلتيكو إلى برشلونة وجيرونا وريال سوسيدا وسيلتا فيجو ومايوركا وأتلتيك بيلباو وإشبيلية في قرعة ربع النهائي.