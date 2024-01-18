وضع حجر الأساس لأول مخزن ضخم لقطاع العدل في بنغازي

أخبار ليبيا 24

في إطار تعزيز الأداء ومعالجة التحديات التي تعترض عمل قطاع العدل في ليبيا، قام وزير العدل بالحكومة الليبية، خالد سعد، بوضع حجر الأساس لأول مخزن استراتيجي للوزارة في مدينة بنغازي.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الخطة الاستراتيجية التي وضعها الوزير لرفع معدلات الأداء ومعالجة المشاكل التي تعود إلى عقود سابقة، وتشكل هذه المرحلة الجديدة نقلة نوعية في عمل الوزارة، حيث تقرر بناء مركب متكامل في منطقة بوعطني يحتوي على مخزن ضخم ومكاتب، بتنفيذ يستغرق لا يزيد عن ستة أشهر.

وتم تنظيم حفل بهذه المناسبة بحضور مدير والعاملين بمطبعة العدل وديوان وزارة العدل، كما أعرب رئيس قسم المخازن عن ارتياحه لهذا الإنجاز الذي يعالج تحدي توفير المخازن بطريقة تسهل العمل وتساهم في إنجاز المهام بكفاءة.

وخلال الحفل، أشاد الوزير بجهود العاملين وأكد على أهمية إنشاء المخزن الذي سيسهم في حل مشكلة توفير مخازن للقطاع. وسلم مركبة آلية إلى مطبعة العدل لتسهيل العمليات.

هذا وعبّر الحضور عن تقديرهم العميق لجهود الوزير في دعم وتحسين وضع الوزارة، مؤكدين على استمرارهم في تقديم جهودهم وأداء واجباتهم بكفاءة مع استمرار الدعم الذي يحظون به من الوزير.