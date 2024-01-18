وزير الخارجية الروسي يدعو لوقف الهجمات الأمريكية على اليمن

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الخميس، إلى وقف الهجمات الأمريكية على اليمن.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده لافروف في موسكو، للحديث عن ملخص عام 2023، وفق ما نشره موقع “روسيا اليوم”.

وقال وزير الخارجية الروسي إنه “من المهم الآن وقف العدوان (الأمريكي) على اليمن”.

وخلال الأيام الماضية، نفذت الولايات المتحدة هجمات ضد أهداف متفرقة بمناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، ردا على استهداف الجماعة سفن الشحن الدولي والتجاري في البحر الأحمر ومضيق باب المندب وخليج عدن وسفنا حربية أمريكية وبريطانية في المنطقة.

كما أعادت واشنطن، أمس الأربعاء، تصنيف جماعة الحوثي “تنظيما إرهابيا عالميا”، على أن يدخل حيز التنفيذ في 16 فبراير المقبل.

وأضاف لافروف: “منذ سنوات طويلة، بدأت الاتصالات بمبادرة السعودية مع الحوثيين، لكن من الصعب الحديث عن إمكانية استئناف المفاوضات الآن مع تصاعد الضربات”.

وأواخر ديسمبر 2023، أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، التزام الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي بمجموعة تدابير لـ”وقف شامل” لإطلاق النار في عموم البلاد وتحسين ظروف معيشة المواطنين.

وأكد غروندبرغ في 13 يناير الجاري، في بيان، “ضرورة حماية المدنيين اليمنيين، والحاجة إلى صون التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بجهود السلام منذ هدنة عام 2022، بما في ذلك الالتزامات التي تعهدت بها الأطراف مؤخرا في ديسمبر الماضي”.

وفي الشأن الفلسطيني، قال لافروف إن “المحور الرئيسي للجهود الدولية يجب أن يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفقا لقرارات مجلس الأمن، جنبا إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام وأمان”.

وشدد وزير الخارجية الروسي على أنه من دون حل الدولتين “ستتكرر أحداث العنف التي نشهدها الآن في غزة”.