وزيرا خارجية السعودية وإيران يبحثان التطورات في غزة

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان مع نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، الخميس، تطورات الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ أكثر من 3 أشهر.

وعقدت المباحثات على هامش مشاركتهما في الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2024، في مدينة دافوس السويسرية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

وقالت الوكالة إن الوزيرين ناقشا “العديد من الموضوعات التي تهم البلدين، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، وأهمية الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين”.

كما “ناقش الجانبان تطورات الأوضاع في قطاع غزة ومحيطها، وأهمية أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره لتحقيق وقف فوري لإطلاق النار، وحماية المدنيين”.

ويشن الجيش الإسرائيلي، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حربا على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 24 ألفا و448 شهيدا، و61 ألفا و504 جرحى، معظمهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى نزوح نحو 1.9 مليون فلسطيني، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع المحاصر منذ 17 عاما.