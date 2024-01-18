نورلاند: المصالحة الوطنية ضرورية لتحقيق السلام المستدام في ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد السفير الأمريكي إللا ليبيا، ريتشارد نورلاند، أن تحقيق المصالحة الوطنية ضرورية لتحقيق السلام المستدام في ليبيا، مؤكدا تطلع واشنطن لدعم هذا الجانب الحيوي من العملية السياسية.

وقال نورلاند، أمس الأربعاء، في تدوينة نشرتها السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر منصة “إكس” : “لقد تابعت باهتمام الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوطني للمصالحة المقرر عقده في ربيع هذا العام”، في إشارة إلى الاجتماع الرابع للجنة التحضيرية لمؤتمر المصالحة الوطنية الذي عقد في زوارة يومي 14 و15 يناير الجاري.

وأضاف نورلاند: “كما شاركنا مع عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، ووزير خارجية الكونغو جان كلود غاكوسو، فإن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع المجلس الرئاسي والاتحاد الأفريقي لدعم هذا الجانب الحيوي من العملية السياسية”.

وأكد السفير الأمريكي أن تحقيق المصالحة على الصعيدين الوطني والمحلي ضروري لوضع الأسس اللازمة لتحقيق السلام المستدام في ليبيا.