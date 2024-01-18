موكلة هانيبال القذافي تفند لأخبار ليبيا 24 نبأ كاذبا عن وفاته

أخبار ليبيا 24

فنّدت، ريم يوسف الدبري، موكلة هانيبال القذافي الأنباء الكاذبة حول وفاة موكلها داخل سجون لبنان.

وأكد، الدبري، لأخبار ليبيا 24، أن موكلها بخير وبصحة جيدة، ولا صحة للأخبار، التي تمّ تداولها خلال الساعات الماضية.

وقال الدبري، إن الأنباء التي تفيد بوفاة موكلها في سجون لبنان بنوبة قلبية غير صحيحة ومجرد شائعات، ولا تعلم ما الغرض من نشرها.

هذا ودعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات اللبنانية إلى إطلاق نجل العقيد معمر القذافي فورا، مضيفة يوم الثلاثاء، أنه محتجز احتياطيا “بتهم ملفقة” منذ اعتقاله في ديسمبر العام 2015.

وأشارت المنظمة، في بيان، إلى أن قوى الأمن الداخلي اللبنانية اعتقلت هانيبال “بزعم صلته باختفاء الإمام الشيعي اللبناني موسى الصدر ورفيقيه في ليبيا بعد زيارة رسمية في أغسطس العام 1978″، واتهمته السلطات اللبنانية بـ”حجب معلومات والتدخل لاحقا في جريمة الخطف المستمر” للإمام الصدر، على الرغم من أن هانيبال كان عمره سنتين فقط في العام 1978، ولم يشغل أي منصب رسمي رفيع كشخص راشد.