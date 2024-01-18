مصر في مواجهة صعبة أمام غانا

18 يناير، 2024 6:43 م
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أخبار ليبيا 24

يستعد المنتخب المصري للدخول اليوم الخميس في مواجهة مع نظيره الغاني ضمن المرحلة الثانية من مباريات المجموعة الثانية لمنافسات كأس أمم إفريقيا ساحل العاج 2023.

ويطمح المنتخب المصري للظفر بنقاط المباراة بعد تعادله مع منتخب موزمبيق في مستهل مشواره الأفريقي.

في المقابل يحاول المنتخب الغاني جاهدا إلى الفوز باللقاء لتطبيب جراحه إثر خسارته في الجولة الأولى ما سيعقّد مهمة المنتخب المصري.

وكان المنتخب المصري قد اقتنص نقطة بشق الأنفس من نظيره منتخب موزمبيق عقب التعادل معه (2-2) الأحد الماضي.

وسجل مصطفى محمد الهدف الأول للمنتخب المصري في الدقيقة الثانية، وتعادل ويتنيس لمنتخب موزمبيق في الدقيقة 55 قبل أن يحرز ساليسو الهدف الثاني في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 90+7 أدرك محمد صلاح التعادل للمنتخب المصري من علامة الجزاء.

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18 يناير، 2024 6:43 م
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