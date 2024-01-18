محافظ المصرف المركزي يبحث مع السفير التركي عودة عمل الشركات التركية في ليبيا

18 يناير، 2024 8:08 م
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أخبار ليبيا 24

استقبل، الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، اليوم الخميس، كنعان يلماز سفير تركيا لدى دولة ليبيا، رفقة المستشار التجاري بالسفارة، يوسف يلدز.

وقال المصرف المركزي، إن الجانبان ناقشا التعاون بين ليبيا وتركيا في المجال المصرفي والمالي.

وأضاف، أنهما بحثا دعم المصرف المركزي في حلحلة الاختناقات الناتجة عن توقف المشاريع خلال السنوات الماضية.

وذكر المصرف المركزي، أن الكبير ويلماز تناولا بالحديث حول استعداد الشركات التركية لاستئناف تنفيذ مشاريعها في مختلف مناطق ليبيا والمشاركة في إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة بالفيضان.

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18 يناير، 2024 8:08 م
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