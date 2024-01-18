ماكرون يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية.

وفي كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بسويسرا، أوضح ماكرون أن العالم يعاني من انقسام، وأن هناك توتر خطير بين الولايات المتحدة والصين، وأن الحرب عادت إلى أوروبا والشرق الأدنى.

وأشار إلى ضرورة ألا تنتصر روسيا في الحرب ضد أوكرانيا، وذلك من أجل أمن أوروبا والقوقاز وجميع المناطق المحيطة بها.

وذكر ماكرون أن الجماعات الإرهابية في الشرق الأدنى تعمل على زعزعة استقرار التجارة الدولية والأمن الدولي.

وجدد دعوته لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين.

ولفت إلى أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد للتسوية في المنطقة، فيما شدد على ضرورة بذل كل شيء لضمان السلم في منطقة الشرق الأدنى.

وقال ماكرون إن أوروبا تواجه صعوبات خطيرة خلال إعادة هيكلة العالم، مشيرا إلى أن أسعار الطاقة في أوروبا ارتفعت بعد الحرب الأوكرانية الروسية.

وأعرب عن رغبته في أن تفرض أوروبا هيمنتها على مجالات مثل الزراعة والتكنولوجيا والصناعات الدفاعية.