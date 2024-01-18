قعيم يصدر تعليمات بمراقبة حركة نقل الوقود إلى محطات التوزيع

18 يناير، 2024 12:18 ص
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أخبار ليبيا 24

أصدر، وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، اليوم الأربعاء، تعليماته الفورية بتواجد دوريات الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بمستودع راس المنقار التابع لشركة البريقة في بنغازي.

وأمر قعيم الدوريات الأمنية بمتابعة حركة شاحنات نقل الوقود حتّى وصولها لأماكن ومحطات التوزيع المخصصة لها.

وحذّر قعيم كل العابثين من افتعال الأزمات للكسب غير المشروع على حساب المواطن البسيط وسائقي الشاحنات التي تعد مصدر رزقهم الوحيد.

اجاء ذلك بعدما اجتمع، اليوم، بعدد من المسؤولين بشركة البريقة ومستودع رأس المنقار في بنغازي.

وأكد وكيل وزارة الداخلية بأن عملية التشغيل تسير بانسيابية، مشيرًا إلى الوضع الجيد للمخزون. كما أكد أنه خلال 48 ساعة القادمة سيتم توفير وقود البنزين والديزل بجميع المدن والمناطق تباعًا.

 

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18 يناير، 2024 12:18 ص
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