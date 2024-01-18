فوز كبير لـ غينيا الاستوائية على غينيا بيساو بكأس أفريقيا

أخبار ليبيا 24

فاز منتخب غينيا الاستوائية، اليوم الخميس، بنتيجة كبيرة على غينيا بيساو 4-2 في الجولة الثانية من مواجهات المجموعة الأولى في كأس أمم إفريقيا ساحل العاج 2023 توتال إنيرجيز.

وسجل كل من إيمليو نسووي (21 و51 و61) وخوسي ميراندا (46) أهداف غينيا الاستوائية.

في المقابل سجل كل من ايستيبان فرنانديز خطأ في مرماه (37) وزي توربو (90+3) هدفي غينيا بيساو.

وأصبح نسووي ثاني لاعب يسجل أكثر من هدف لغينيا الاستوائية في مباراة واحدة ضمن كأس أمم إفريقيا بعد خافيير بالبوا أمام تونس عام 2015.

وكان الهدف العكسي لايستيبان فرنانديز خطأ في مرماه، هو أول هدف لغينيا بيساو في كأس أمم إفريقيا بعد صيام لمدة 834 دقيقة من اللعب.

ورفع منتخب غينيا الاستوائية رصيده إلى 4 نقاط، فيما بقي منتخب غينيا بيساو دون نقاط.