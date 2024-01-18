طرابلس: وفاة 12 شخصا جراء الحوادث المرورية في النصف الأول من يناير الجاري

18 يناير، 2024 1:24 ص
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أخبار ليبيا 24

سجّلت مديرية أمن طرابلس وفاة 12 شخصا جراء الحوادث المرورية وذلك خلال النصف الأول من شهر يناير 2024.

وذكرت المديرية أن الحوادث وعددها 45 حادثًا تسببت في 15 إصابة بليغة.

وناشدت المديرية السائقين بعدم التهور خلال قيادة مركباتهم.

أدت، الحوادث المرورية في ليبيا إلى مقتل 1279 شخصا خلال النصف الأول من العام 2023، وفق إحصاء لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة.

وكانت الوزارة، قد أعلنت عن ارتفاع مفرط في مؤشر حوادث المرور في ليبيا، حيث ذكرت أنّه تمّ تسجيل خلال الفترة من (2018 – 2022) عدد (9245) حالة وفاة.

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18 يناير، 2024 1:24 ص
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