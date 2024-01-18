ضبط 1192 متهما في زليتن خلال العام 2023

18 يناير، 2024 11:54 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلن قسم البحث الجنائي بمديرية أمن زليتن من ضبط عدد “1192” مطلوبا لدى النائب العام والمراكز والأقسام التابعة للمديرية خلال عام 2023م.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية أن قسم البحث الجنائي زليتن كشف ملابسات 7 وقائع قتل مسجلة ضد مجهول خلال السنوات الماضية وضبط عدد 13 متهم فيها.

وأكدت وزارة الداخلية مداهمة عدد 29 وكراً يستخدم في ترويج المواد المخدرة وضبط 86 متهما على ذمتها بالإضافة إلى مداهمة عدد سبعة مصانع خمور تمتهن صناعة الخمور المحلية وضبط عدد 15 متهما على ذمتها.

وأشارت وزارة الداخلية إلى كشف ملابسات 9 وقائع خطف وضبط عدد 14 متهما فيها إضافة إلى كشف قضايا سرقات وسطو مسلح مسجلة ضد مجهول وعددها 11 قضية وضبط عدد 13 متهما على ذمتها.

18 يناير، 2024 11:54 ص
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