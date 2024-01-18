“صالح” يبحث برامج التدريب للعاملين في قطاع التربية والتعليم

18 يناير، 2024 12:13 م
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أخبار ليبيا 24

التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة أمس الأربعاء، مع مدير المركز العام لتدريب وتطوير التعليم بوزارة التربية والتعليم الليبية، محمد الطيب الصويعي، ومدير مكتب تدريب وتطوير التعليم في بنغازي، السيد محمد أحمد أنويجي.

تركز اللقاء على استعراض مشاريع إعمار المركز العام لتدريب وتطوير التعليم ومكاتبه المكانية. تم خلال النقاش البناء تبادل الآراء حول الاحتياجات والتحديات التي تواجه تطوير التعليم في ليبيا.

أكد المستشار عقيلة صالح دعمه الكامل لاستكمال مقر المركز العام في مدينة بنغازي، بالإضافة إلى بناء مقرات إدارية لمكاتب التدريب المكانية في جميع بلديات ليبيا. وأعرب عن رغبته في تجهيز هذه المقرات وفقًا لأفضل المواصفات العالمية لضمان بيئة تدريبية متميزة.

يأتي هذا اللقاء في إطار التزام مجلس النواب بتعزيز القطاع التعليمي، حيث تمت مناقشة برامج التدريب المستقبلية للعاملين في قطاع التربية والتعليم.

18 يناير، 2024 12:13 م
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