تسيير أولى الرحلات الجوية لعلاج جرحى القوات المسلحة في كرواتيا

18 يناير، 2024 7:14 م
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أخبار ليبيا 24

قامت، القيادة العامة للقوات المسلحة، اليوم الخميس، بتسيير أول رحلة لعلاج جرحى القوات المسلحة إلى دولة كرواتيا.

ويأتي ذلك تنفيذا لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، بشأن العمل المكثف لتقديم كل ما يلزم لخدمة جرحى القوات المسلحة.

وأشرف، آمر عمليات القوات البرية اللواء صدام حفتر، على تسيير أولى الرحلات الخاصة من مطار بنينا الدولي متجهة إلى جمهورية كرواتيا.

وتحمل الرحلة على متنها عدد من الجرحى ذوي الإعاقة المستديمة، لتلقي العلاج في أحد مراكز العلاج الطبيعي والتأهيل المتقدمة في أوروبا.

18 يناير، 2024 7:14 م
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