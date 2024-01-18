ترحيل أكثر من 7700 مهاجر غير شرعي من طبرق خلال العام الماضي

أخبار ليبيا 24

بلغ عدد المرحلين من قبل جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق خلال العام الماضي أكثر من سبعة آلاف شخص.

وأكد، جهاز مكافحة الهجرة طبرق، إنّه تمّ ترحيل 7706 مهاجرين عام 2023 بينهم 491 مصابا بالتهاب الكبد الوبائي والإيدز.

وأكد، اللواء إبراهيم الأربد، رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في طبرق، لأخبار ليبيا 24، أن المرحلين تمّ ترحيلهم عبر منفذ أمساعد السلوم البري ومركز أيواء قنفودة في بنغازي.

وأوضح، أن المهاجرين ينتمون لـ 16 دولة، وهي: مصر والسودان وسوريا ونيجيريا والنيجر وتشاد وباكستان وبنغلاديش وتونس وسيرلانكا واريتريا وأثيوبيا وموريتانيا واليمن وغانا والهند.

وأشار إلى أن عدد المصابين بالاتهاب الكبد والإيدز بلغ 416 مهاجرا، بينما بلغ عدد المرحلين 7215 مهاجرا.