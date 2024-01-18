تبون يتلقى دعوة للمشاركة في قمة برازافيل بشأن ليبيا

أخبار ليبيا 24

دعا رئيس الكونغو برازافيل، دينيس ساسو نيغيسو، نظيره الجزائري، عبدالمجيد تبون، إلى المشاركة في قمة اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى بشأن ليبيا المقررة في الخامس من فبراير المقبل.

وسلم الدعوة وزير الشؤون الخارجية والفرنكوفونية والكونغوليين بالخارج جان كلود غاكوسو، خلال لقائه مع الرئيس تبون بمقر الرئاسة الجزائرية أمس الأربعاء، في لقاء حضره كل من مدير ديوان رئيس الجمهورية بوعلام بوعلام، والأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، لوناس مقرمان، وفق الرئاسة الجزائرية.

وعقب لقائه مع الرئيس تبون في الجزائر العاصمة، قال وزير الخارجية الكونغولي جون كلود غاكوسو، إنه جاء للجزائر لتسليم الرئيس تبون دعوة رسمية للمشاركة في قمة رؤساء الدول للجنة الاتحاد الأفريقي رفيعة المستوى حول ليبيا.

ونبه الوزير الكونغولي إلى أن الملف الليبي معقّد، ولا يمكن لأحد الإحاطة بمعرفته مثل الجزائريين، مشيرا إلى أن الجزائر قوة مركزية في المنطقة، وهي تضمّ حدودا شاسعة مع ليبيا.

وأضاف أن الاتحاد الأفريقي دائما يرى بأنه لا جدوى من إجراء انتخابات في ليبيا دون تحقيق الحدّ الأدنى من المصالحة الوطنية، مؤكدا أن المحاولات جارية للمّ شمل الأشقاء حول طاولة واحدة لمساعدتهم على تجاوز الأزمة الراهنة.

وأشار الوزير الكونغولي في هذا الصدد إلى قرار الليبيين المستقلّ، بعقد مؤتمر للمصالحة بتاريخ 28 أبريل المقبل في مدينة سرت، وفق ما أعلنته اللجنة التحضيرية في ختام اجتماعها الثالث الذي عقد في مدينة سبها قبل أسابيع.